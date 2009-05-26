«Мостобуд»: мостостроители вытягивают страну из кризиса

Мостовики вытягивают Украину из кризиса, но им нужна поддержка правительства. Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель наблюдательного совета акционерного общества «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС.

«Мостостроение – огромная консолидирующая отрасль, за которой подтянутся сотни предприятий, - подчеркнул В.ПРОДИВУС. - Металл мы берем в Украине, другие стройматериалы – тоже. Только для металлоконструкций ежегодно заказываем 40-50 тысяч тонн металла. До 100 тысяч тонн металла ежегодно берем на арматуру и т. п. Представьте, сколько металла отечественного производителя мы потребляем на внутреннем рынке! Аналогично – и по другим стройматериалам».

По словам председателя набсовета «Мостобуда», это значит, что деньги не перекачиваются за рубеж, а обращаются внутри страны. "Мы, наши смежники заплатили людям зарплату – от нее отчисления в пенсионный фонд, налоговые, - сказал В.ПРОДИВУС. - В конце концов, люди пошли в магазины, купили продукты, одежду, другие товары – и деньги возвратились в экономику, крутятся в ней. Вот где выход из кризиса!»

На вопрос, какая помощь правительства требуется, В.ПРОДИВУС перечислил основное: во-первых, рассчитайтесь по долгам, хотя бы верните те деньги, которые государство должно по зарплате, которые мостовики должны партнерам; во-вторых, дайте нам право самим привлекать деньги, мы найдем финансовые инструменты привлечения денег, коль у власти не получается; в-третьих, правительство должно дать железные гарантии возврата этих денег плюс процентов по кредитам, которые ныне выросли вдвое. И наконец, то, что может выделить правительство, – пусть дает эти деньги.

«Я понимаю так: принято решение – через два дня средства должны быть у генподрядчика, а не зависать месяцами в разных казначействах и у заказчиков», - подчеркнул В.ПРОДИВУС.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.