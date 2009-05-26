«Мостобуд»: мостостроители вытягивают страну из кризиса
Но им нужна поддержка правительства
Мостовики вытягивают Украину из кризиса, но им нужна поддержка правительства. Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель наблюдательного совета акционерного общества «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС.
«Мостостроение – огромная консолидирующая отрасль, за которой подтянутся сотни предприятий, - подчеркнул В.ПРОДИВУС. - Металл мы берем в Украине, другие стройматериалы – тоже. Только для металлоконструкций ежегодно заказываем 40-50 тысяч тонн металла. До 100 тысяч тонн металла ежегодно берем на арматуру и т. п. Представьте, сколько металла отечественного производителя мы потребляем на внутреннем рынке! Аналогично – и по другим стройматериалам».
По словам председателя набсовета «Мостобуда», это значит, что деньги не перекачиваются за рубеж, а обращаются внутри страны. "Мы, наши смежники заплатили людям зарплату – от нее отчисления в пенсионный фонд, налоговые, - сказал В.ПРОДИВУС. - В конце концов, люди пошли в магазины, купили продукты, одежду, другие товары – и деньги возвратились в экономику, крутятся в ней. Вот где выход из кризиса!»
На вопрос, какая помощь правительства требуется, В.ПРОДИВУС перечислил основное: во-первых, рассчитайтесь по долгам, хотя бы верните те деньги, которые государство должно по зарплате, которые мостовики должны партнерам; во-вторых, дайте нам право самим привлекать деньги, мы найдем финансовые инструменты привлечения денег, коль у власти не получается; в-третьих, правительство должно дать железные гарантии возврата этих денег плюс процентов по кредитам, которые ныне выросли вдвое. И наконец, то, что может выделить правительство, – пусть дает эти деньги.
«Я понимаю так: принято решение – через два дня средства должны быть у генподрядчика, а не зависать месяцами в разных казначействах и у заказчиков», - подчеркнул В.ПРОДИВУС.
Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.
За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны.
Хорошо известна марка мостостроителей в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.
Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.