На владельца строительной империи Kadorr Кивана готовится еще один пакет обращений в силовые структуры

Народный депутат Украины, бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил СМИ, что сотрудничество сирийского бизнесмена Аднана Кивана с беглым экс-нардепом, сепаратистом Игорем Марковым не должно остаться без внимания СБУ, Генпрокуратуры и других силовых ведомств. Нардеп сегодня готовит ряд обращений в правоохранительные органы Украины по расследованию деятельности компании KADORR GROUP.

"Есть много вопросов к самовольной застройке - поражает наглость, с которой ведется строительство. Когда, например, достраивается несколько этажей без соответствующих разрешений. В частности, есть площадки, на которых идут застройки, принадлежащих беглым братьям Марковым, и Киван с ними строится в доле", - заявил народный депутат.

Он также выразил надежду, что недавние обыски, которые проводились в компании KADORR GROUP позволят узнать реальную картину. Напомним, накануне СБУ изъяло в офисах строительной компании 20 миллионов гривен наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий.

Что касается последних резонансных событий в одесском Горсаду, то Сергей Мельничук уверен: кто-то заинтересован в том, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг компании KADORR GROUP и "перевести векторы в другое место".

"А для тех, кто бегает и снимает ворота и заборы, которые были установлены 10 лет спустя. Кто это делает и по чьему заказу - вот вопрос. Но, по моему мнению, кто-то делает эти провокации специально", - отметил народный депутат.

"Я спокойно зашел сегодня в мэрию. В частности, как и активисты, которые пришли на аппаратное совещание. Пообщался с мэром и получил ответы на все вопросы, меня интересовали. Мэрия должна работать над решением хозяйственных вопросов, не отвлекаясь на политику. Контроль должен быть, но - цивилизованный!", - подчеркнул Мельничук.