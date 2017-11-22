Ввод в эксплуатацию жилья в Украине увеличился на 21%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-сентябре 2017 года вырос на 21,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 6,889 миллиона квадратных метров, сообщила Государственная служба статистики.

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Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно данным Госстата, в городах введено в эксплуатацию 4,945 миллиона квадратных метров, в сельской местности - 1,944 миллиона квадратных метров. При этом 40,9% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 58,6% - в домах с двумя и больше квартирами, и 0,5% - в общежитиях.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-сентябре 2017 года введено в эксплуатацию 55,7% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 1,093 тысячи квадратных метров жилья (15,9% от общего объема), а в Киевской области - 1,233 тысячи квадратных метров жилья (17,9% от общего объема).

Также сообщается, что в целом было принято в эксплуатацию 84,411 тысячи квартир, при этом в городах – 66,328 тысячи квартир, в сельской местности - 18,029 тысячи. Средняя площадь квартир составила соответственно 71,7 квадратного метро и 105,2 квадратного метра.

Наилучшие показатели роста в январе-сентябре зафиксированы в Луганской области (в 2,9 раза, до 12,9 тысячи квадратных метров) и в Тернопольской области (на 99,8%, до 224,5 тысячи квадратных метров).

Как сообщал УНИАН, в 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 15,2% – до 9,367 миллиона квадратных метров.