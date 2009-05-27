Цены на квартиры в Москве упали в 1,5-2 раза

С осени прошлого года цена реальных сделок по продаже жилья в Москве снизилась в 1,5-2 раза в рублевом эквиваленте, пишут Ведомости . Об этом изданию сообщил Евгений Ермолаев, руководитель ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (входит в Министерство регионального развития РФ).

По словам Ермолаева, этот вывод был сделан на основе исследования, которое для ФГУ провела Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга (также входит в Минрегион). При составлении исследования опрашивались не только небольшие риэлтерские компании, но также продавцы и покупатели.

В ходе исследования эксперты изучали квартиры бизнес-класса на первичном рынке исключительно в домах высокой степени готовности и типовое жилье на вторичном. Ермолаев подчеркнул, что цены на жилье бизнес-класса упали примерно в 1,5-2 раза и сегодня цена по многим объектам сопоставима с затратами на строительство — примерно $6000. Он предположил, что для категории жилья экономкласса есть еще резервы для снижения.