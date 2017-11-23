В Украине значительно выросли объемы строительства

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,4% – до 73,5 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 19,4% – до 37,427 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий – на 12,8%, до 17,96 млрд грн, по строительству нежилых зданий – на 26,6%, до 19,46 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 28% – до 36 млрд грн.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-октябре составили 75,4% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 14,7% и 9,9% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 33,1% – до 18,88 млрд грн, выполнив 25,7% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2017 года строительные компании увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8% – до 63,5 млрд грн.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 млрд грн, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 млрд грн.