Объем продаж домов на вторичном рынке США вырос

Годовой объем (за последние 12 месяцев) продаж домов на вторичном рынке жилья в США в апреле 2009 г. повысился на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем марта 2009 г. и составил 4,68 млн. единиц, сообщает РБК. Такие данные распространила сегодня Национальная ассоциация риелторов США. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 4,67 млн. единиц.

В марте 2009 г. годовой объем продаж домов вторичного жилого фонда в США, по уточненным данным, составлял 4,55 млн. единиц.

Рост значения этого индекса оказывает положительное влияние на курс национальной валюты США.