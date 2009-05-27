Власть и оппозиция будут формировать единую позицию по Евро-2012

29 мая состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА, во время которой будет сформирована единая позиция исполнительной власти, парламента по поддержке необходимых мер в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с председателем Харьковской областной государственной администрации Арсеном АВАКОВЫМ и Харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, на базе наработанных договоренностей на будущей неделе будет проведено заседание Координационного совета по подготовке к Евро-2012, куда будут приглашены мэры городов, которые будут принимать чемпионат, председатели соответствующих областных государственных администраций и правительство. «На заседании базовые договоренности должны быть закреплены на формальном уровне», - сказал Президент.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, начиная со следующей среды, с каждым принимающим Евро-2012 городом будет проведена отдельная консультация, касающаяся неотложных вопросов подготовки к чемпионату. «На встречах мы формируем перечень объектов, режим их финансирования и тому подобное», - отметил Президент.

Говоря о подготовке Харькова к Евро-2012, Президент отметил, что перед городом стоят конкретные цели и задачи: завершить подготовку стадиона, осуществить развитие сети заведений размещения, обеспечить транспортное сообщение.

Со своей стороны А.АВАКОВ, в частности, сообщил, что на 30 ноября запланировано введение в эксплуатацию стадиона «Металлист», что на полгода раньше запланированного срока. Стадион рассчитан на 42 тыс. зрителей.