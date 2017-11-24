Коболев назвал самых проблемных потребителей газа

Небедные собственники крупной недвижимости являются самыми проблемными потребителями природного газа. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава правления национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

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«Мы изучали корреляцию между доходами наших потребителей и уровнем расчётов. Она очень интересная: на самом деле наиболее проблемными являются крупные, небедные потребители, которые являются собственниками больших домов, квартир и другой недвижимости», - сказал он.

По словам Коболева, есть много людей, которые могут и должны оплачивать рыночную цену на газ. «Зачем давать им субсидию?» - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд куб. м. В сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года потребление увеличилось на 4,8% - до 1,4 млрд куб. м.

По состоянию на 21 ноября, общая задолженность потребителей разных категорий перед «Нафтогазом» составляет 27,6 млрд грн.