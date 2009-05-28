Эксперт: рынок стройматериалов стабилизируется до конца года

В ближайшие месяцы падение спроса на строительные материалы в Украине остановится, а до конца года ситуация на рынке стройматериалов стабилизируется.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил продукт-менеджер компании «Кселла Украина» Андрей ФЕДОРУК в ходе международной научно-практической конференции «Энергосбережение в строительстве. Ячеистые бетоны и силикатный кирпич: технология производства, опыт применения», проходившей 26-27 мая.

«Темпы строительства в Украине снова будут расти, а значит, будет расти и спрос на новые технологии строительства. Во втором полугодии 2009 года мы ожидаем увеличения объема продаж современных строительных материалов, таких как газобетон, по сравнению с первым полугодием», - прогнозирует А.ФЕДОРУК.

По его словам, зарубежные производители стройматериалов с оптимизмом оценивают возможности сбыта в Украине новых видов стройматериалов, особенно энергосберегающих.

«До конца этого года немецкая компания «Кселла» намерена импортировать в Украину, кроме 45 тыс. куб. м строительных блоков «Итонг» (Ytong), около 5 тыс. куб. м новых для нашего рынка теплоизоляционных плит из ячеистого бетона «Мультипор» (Multipor), который является высокотехнологичным материалом для утепления жилых помещений», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что использование новых энергосберегающих технологий строительства позволит в несколько раз сократить затраты на отопление домов. «Это крайне актуальный для Украины вопрос, так как большинство жилых помещений возведено еще в советское время, когда об экономии тепла и экологии материалов никто не задумывался всерьез. Сегодня затраты на отопление и энергию в Украине превышают показатель по Европе примерно в 2 раза», - добавил А.ФЕДОРУК.

Справка УНИАН. Компания ООО «Кселла Украина» является дочерним предприятием немецкой компании Xella Baustoffe GmbH, которой принадлежит торговая марка YTONG. Система YTONG - газобетонные блоки большого формата с теплопроводностью 0,08 W/m²K, применяемые для быстрого строительства. Также компания реализует в Украине минеральные теплоизоляционные плиты под торговой маркой Multipor. В 2008 году «Кселла Украина» реализовала в Украине 45 тыс. куб. м газобетонных блоков, в 2009 году компания планирует сохранить аналогичные объемы реализации своей продукции. В Европе объемы реализации газобетона компанией Xella Baustoffe GmbH составили в 2008 году 6 млн. куб. м.