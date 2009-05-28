Начальная фаза строительства стадиона во Львове выполнена

Нолевая фаза работ по строительству стадиона во Львове практически готова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.

Президент подчеркнул, что сегодня темой номер один в подготовке Украины к Евро-2012 является львовский стадион.

«Львовский стадион – это тестовый объект. И я хочу отметить, что важнейшим сегодня здесь является соблюдение графиков, финансирования и строительства», - сказал он.

По его словам, на месте строительства стадиона во Львове выполнен большой объем работ, «особенно если учесть, что они начались под Рождество».

Как сообщал УНИАН, по результатам заседания УЕФА 12–13 мая т.г. принято решение о возможном определении Львова городом проведения матчей Евро-2012, при условии выполнения требований УЕФА о подготовке инфраструктуры. В частности, орган местного самоуправления города не позже 31 августа 2009 года должен предоставить УЕФА достаточные доказательства того, что проблемные вопросы подготовки стадиона будут решены для проведения какого-либо потенциального группового матча УЕФА Евро-2012.

Проектировщиками стадиона является конструкторское бюро Альберта ВИММЕРА (Вена, Австрия), архитектурное бюро «Арника» (Львов, Украина); генеральным подрядчиком выступает проектировочно-строительное предприятие «Азовинтекс».

«ПМ-консалтинг», донецкая инжиниринговая компания, которая руководила строительством нового стадиона ФК «Шахтер», привлечена к проекту как консультант на выполнение работ по анализу проектной документации и разработке организационной структуры управления проектом. Компания «Арена.Ком» в марте 2009 года определена консультантом для построения стадиона (компания будет контролировать строительство стадиона, будет заниматься разработкой бизнес-плана использования сооружения после проведения Евро-2012).

Стоимость строительства стадиона составляет 609 миллионов гривен, ожидаемый срок введения в эксплуатацию - декабрь 2010 года.