KAN Development признана лучшей компанией года по версии EEA Real Estate Forum & Project Awards

23 ноября в Fairmont Grand Hotel состоялась церемония награждения и форум EEA Real Estate Forum & Project Awards. В рамках этого одного из крупнейших событий в сфере недвижимости Восточной Европы и СНГ были вручены премии в категориях “Компании” и “Проекты”.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании KAN Development в социальной сети Facebook.

“Церемония награждения и форум EEA Real Estate Forum & Project Awards состоялись 23 ноября. Это одно из крупнейших событий недвижимости Восточной Европы и СНГ, в котором ежегодно принимают участие более 200 компаний. Наша команда победила сразу в двух номинациях Премии стран Восточной Европы - Project Management Team и Residential Building of the year ЖК Тетрис Холл - Tetris HALL. Мы любим свое дело, мы не боимся экспериментировать и не идем на компромиссы с качеством! Мы гордимся результатами нашей работы!”, - говорится в сообщении.