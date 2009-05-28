ОГА: “Укрэксимбанк” обеспечит участие Львова в Евро-2012

Участие “Укрэксимбанка” в выкупе траншами облигаций обеспечит финансирование строительства львовского стадиона и участие Львова как принимающего города Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник главного управления градостроительства, архитектуры и пространственного развития Львовской областной государственной администрации Степан ЛУКАШИК.

При этом он отметил, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в буквальном смысле спас вопрос источников финансирования строительства стадиона к Евро-2012 во Львове. По словам С.ЛУКАШИКА, обеспечив участие председателя правления «Укрэксимбанка» Виктора КАПУСТИНА сегодня во время поездки во Львов и тем самым подтвердив публично выкуп облигаций, эмитированных Львовским городским советом на сумму 300 млн. грн., В.ЮЩЕНКО и председатель правления «Укрэксимбанка» спасли для Львова вопрос финансирования строительства стадиона.

С.ЛУКАШИК отметил то, что до сегодняшнего дня источники финансирования строительства стадиона «определены не были и были под большим знаком вопроса».

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во Львове заявил, что «Укрэксимбанк» выкупит облигации, и на вырученные за них средства будет строиться львовской стадион.