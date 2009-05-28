Киевсовет продал участок на ул. Б. Хмельницкого

Киевский городской совет дал согласие на продажу земельного участка площадью 0,06 га по адресу улица Богдана Хмельницкого, 59-а в Шевченковском районе за 2 млн. 653 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Земельный участок продан ООО «С.К. ЭИРВЭЙ КОМПАНИ» для эксплуатации и обслуживания административного здания, а также строительства офисного комплекса с подземным паркингом.