Киевсовет продал участок на ул. Б. Хмельницкого
19:50, 28 мая 2009Недвижимость
1
За более чем 2,5 млн. грн.
Киевский городской совет дал согласие на продажу земельного участка площадью 0,06 га по адресу улица Богдана Хмельницкого, 59-а в Шевченковском районе за 2 млн. 653 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Земельный участок продан ООО «С.К. ЭИРВЭЙ КОМПАНИ» для эксплуатации и обслуживания административного здания, а также строительства офисного комплекса с подземным паркингом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter