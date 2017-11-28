Как перестать разоряться на коммуналке

В ноябре украинцы начали получать первые в новом отопительном сезоне платежки за коммуналку. С учетом прошлогоднего опыта, текущие цифры в квитанциях вряд ли кого-то удивят, ситуация могла быть гораздо хуже.

Правительство не пошло на уговоры МВФ и пока отказалось от выполнения своих обязательств о повышении цены на газ для населения. В этот раз – пронесло, но с уверенностью можно сказать, что рост стоимости энергоносителей в будущем неизбежен.

Поэтому актуальным остается вопрос экономии ресурсов, к которым украинцы продолжают относиться более чем расточительно. Показательным является сравнение с соседней Польшей, экономика которой в пять раз больше украинской, но которая при этом потребляет вдвое меньше газа, чем мы.

Поэтому актуальным остается вопрос экономии ресурсов, к которым украинцы продолжают относиться более чем расточительно

Заложниками недореформированной экономики и неэффективного потребления оказались украинцы, живущие в энергозатратных многоквартирных домах, многие из которых построены во времена Советского Союза, когда об экономии энергоносителей особо не задумывались.

Ежегодно с середины октября и до начала апреля многоэтажки усердно греют воздух за наш с вами счет и, в отличии от частных домохозяйств, их жители не имеют возможности перехода на альтернативные источники энергии (твердотопливные котлы и тд.). Мы также не можем провести комплексную термомодернизацию своего жилища без кооперации с соседями.

Да, мы в состоянии поставить пластиковые окна в своей квартире и даже утеплить внешние стены (так называемое «лоскутное» утепление), что сделает температуру в квартире немного выше, но реально сэкономить так, к сожалению, не получится. А от «лоскутного» утепления больше вреда, чем пользы, и – не только с эстетической точки зрения.

Наиболее же рациональным вариантом является проведение комплексной энергомодернизации всего здания. Да, для этого в первую очередь придется познакомиться со своими соседями и на общем собрании жильцов решить, каким образом многоквартирный дом будет утепляться.

Жители также могут принять решение о создании объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что позволит дому участвовать в государственных, местных и международных программах энергомодернизации здания, а сами жители получат возможность влиять на распределение средств.

Согласен, у части соотечественников мысль о создании ОСМД может вызывать отрицательные эмоции. При этом в Европе такой вид кооперации себя хорошо зарекомендовал, да и в Украине из около 30 тысяч объединений только единицы скатываться в хаос.

После сложного организационного этапа создания объединения, наверное, важнейшей задачей станет проведение профессионального энергоаудита дома.

Жители также могут принять решение о создании объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что позволит дому участвовать в государственных, местных и международных программах энергомодернизации здания, а сами жители получат возможность влиять на распределение средств

Затем, в порядке очередности: установка счетчиков и индивидуального теплового пункта с погодным регулированием, что позволит контролировать и оптимизировать расходы тепла, модернизация систем отопления, замена окон на энергосберегающие, полная теплоизоляция наружных стен, крыши и подвала.

Такая комплексная термомодернизация, как показывает успешный опыт первопроходцев, позволит сократить потребление тепла домом более чем вдвое.

Конечно, такие меры требуют существенных объемов финансирования, и если вы сейчас подумали о местных или центральных властях, которые все это дело оплатят, то можете забыть – этого никогда не произойдет.

Нужно понимать, что, купив квартиру в доме, мы стали обладателями не только определенных квадратных метров своей квартиры, но и совладельцами крыши, подвала, подъезда и даже придомовой территории. Значит, и ответственность за все это добро несете вы, а не государство.

Но не стоит опускать руки. Еще в 2015 году в Украине была запущена государственная программу «теплых кредитов» – компенсации стоимости кредитов на повышение энергоэффективности. При этом максимальная компенсация полагается именно ОСМД – 40%, а если в объединении есть субсидианты, то процент компенсации может вырасти и до 70%.

Нужно понимать, что, купив квартиру в доме, мы стали обладателями не только определенных квадратных метров своей квартиры, но и совладельцами крыши, подвала, подъезда и даже придомовой территории

Программа стала популярной. Из госбюджета за не полных три года ее действия было выделено порядка 2 млрд грн, при этом выделяемых средств постоянно не хватает.

К инициативе правительства также подключились местные органы власти, которые предлагают собственные программы по возмещению населению части кредита или процентов. Приоритет также в основном отдается ОСМД. Кроме этого украинцам доступна программа IQ energy от Европейского банка реконструкции и развития.

Выходит, что нам доступны как минимум три источника финансирования, а значит, отсутствие собственных средств уже не является преградой для повышения энергетической эффективности наших домов и сокращения размера наших чеков на оплату коммуналки.

Игорь Орел