На Тернопольщине объемы принятого в эксплуатацию жилья за 9 месяцев выросли в 2 раза

На Тернопольщине за 9 месяцев 2017 года приняли в эксплуатацию 224,5 тыс. м кв общей площади жилья. Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления статистики, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В одноквартирных домах принято в эксплуатацию 35,6% общего объема жилья, в домах с двумя и более квартирами – 63,9%, в общежитиях – 0,5%.

В том числе в городских поселениях введено в эксплуатацию 176 тыс. м кв (78,8% от общего объема), в сельской местности – 47,3 тыс. м кв (21,2%).

Средний размер квартиры в сданных в эксплуатацию домах составил 80,4 м кв.

В январе-сентябре 2017 года принято в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 5,6 тыс. м кв, что составляет 94,5% к объемам января-сентября 2016 года.