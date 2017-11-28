Фонд гарантирования занялся ипотекой: 20 тысяч кредитов в банках-банкротах выставят на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение ближайших 10-12 месяцев выставит на продажу права требования по 20 тыс. неработающим кредитам физических лиц в обанкротившихся банках на общую балансовую стоимость почти 36 млрд грн.

Читайте такжеФонд гарантирования разработал реестр активов обанкротившихся банков

«На сегодняшний день мы обкатали аукционы и технически готовы, чтобы выставить ипотечные кредиты», - заявил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин на брифинге.

По его словам, торги будут стартовать с розничных продаж, которые более эффективны, после чего Фонд будет объединять непроданные активы в пулы и также выставлять на продажу.

«Наш интерес простой – закрыть как можно быстрее обанкротившиеся банки и вернуть быстрее кредиты, полученные у Национального банка и Министерства финансов», - добавил Ворушилин.

Также в Фонде сообщили, что еще более 19,5 тыс. кредитов с задолженностью на сумму почти 32 млрд грн, которые находятся в залоге Национального банка Украины, будут выставлены на торги после согласования условий продажи с НБУ.

По информации Фонда, общий портфель ипотеки в неплатежеспособных банках составляет 40 тыс. кредитов с общей задолженностью на 68 млрд грн, при этом обслуживается всего 2% из этих кредитов, так как большинство заемщиков ошибочно считают, что возвращать долги неплатежеспособному банку не нужно.

«Погашения кредитов – один из основных источников средств для расчета с кредиторами банков. И заемщики просто должны осознать, что вернуть долги в любом случае придется: если не банку, то новому кредитору, который приобретет права требования по кредиту», - пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

По ее словам, права требования по ипотечным кредитам физлиц банков «Надра», «Дельта Банк», «Финансы и Кредит» и «Фидобанк» будут выставлены на «голландские» аукционы, также как ипотечные кредиты других банков, начальная цена которых в ходе торгов снизилась более чем на 30% от номинала.

При этом, как отметила Рекрут, на индивидуальную продажу права требования будут выставляться только единожды, после чего активы будут продаваться уже в составе пулов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов в октябре начал продажу активов неплатежеспособных банков на «голландских» аукционах (торги с понижением цены). Аукцион по новому формату предполагает автоматическое снижение цены актива на 1% в ходе торгов через одинаковый промежуток времени, но не более чем до 20% начальной стоимости. Торги проходят в рамках системы «Prozorro.Продажи».

По информации Фонда гарантирования, в его управлении находятся активы банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-октябре 2017 года получил от управления активами ликвидируемых банков 7,733 млрд грн.