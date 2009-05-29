Голубченко: в ноябре начнется реконструкция Бортнической станции

Реконструкция Бортнической станции аэрации может начаться уже в ноябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в ходе сессии Киевсовета сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, технико-экономическое обоснование реконструкции станции уже разработано, был проведен тендер на проект реконструкции.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что столичной программой социально-экономического развития предусмотрено 62 млн. грн. на эти нужды. Из них – 32 млн. грн. для Главного управления капитального строительства под проектирование, и 30 млн. грн. - для Главного управления коммунального хозяйства в завершение первоочередных текущих работ и на покрытие долгов предыдущих лет за выполненные работы.

Кроме того, по словам первого заместителя председателя КГГА, сейчас готовится распоряжение Кабинета Министров Украины о выделении кредита Киеву под гарантии правительства на 35 лет под комплексную реконструкцию Бортнической станции аэрации и строительство мусоросжигательного завода.

“Мы сейчас оформляем это распоряжение, оформляются замечания министерств и финучреждений, оно выйдет в окончательном виде где-то через неделю, и мы начнем активную работу. С ноября начнутся конкретно работы по реконструкции – это условия правительства под предоставление гарантий”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Бортническая станция аэрации является единственной системой очистительных сооружений стоковых канализационных вод Киева. По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, все три блока очистки стоковых вод и вспомогательных цехов станции отработали свой амортизационный ресурс в среднем на 90% и нуждаются в глубокой реконструкции и модернизации.