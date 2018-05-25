К умирающей украинской ипотеке решили применить эвтаназию

С началом кризиса украинские застройщики задыхаются от нехватки кредитования. Отечественные банки, лишившись «дешевых импортных» денег, синхронно прекратили выдавать ипотечные кредиты населению. Последнее, в свою очередь, хотя и изъяло из банков десятки миллиардов гривен, не спешит инвестировать их в улучшение собственных жилищных условий. Граждане ожидают окончательного падения цен на квартиры и последующей их распродажи по ценам начала 2000-го года. Правительство же, задекларировав ряд мер по спасению строительной отрасли, оказалось не в состоянии выполнить даже те из них, которые были закреплены законодательно, из-за отсутствия денег. В этой ситуации принятие Верховной Радой закона, которым на период кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья, в случае невыполнения кредитором своих обязательств, можно назвать последним гвоздем, забитым в гроб украинской ипотеки. Естественно, остается шанс, что данный закон будет заветирован Президентом.

Банкиры жалуются

21 мая Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса». Согласно закону, на период выхода экономики из финансового кризиса вводится мораторий на взыскание банком залогового жилья в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане. Иными словами, после вступления закона в силу, изъять залоговое жилье у неплательщика по ипотечному кредиту будет фактически невозможно. В законе также есть интересное уточнение – «окончание выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса определяется решением Верховной Рады Украины по представлению Кабинета министров Украины». При этом наши финансово-промышленные группы уже привыкают к жизни в условиях кризиса и сопутствующих ему правительственных льгот, предоставленных опять-таки на время «преодоления кризисных явлений в экономике», практически всем отраслям экономики. Так что они несомненно будут лоббировать «продление» кризиса, даже если таковой и пойдет на спад. В результате мораторий на изъятие залоговых квартир вводится фактически бессрочно.

Банкиры встали против закона единым фронтом. Они говорят о том, что его принятие может спровоцировать так называемый социальный дефолт в Украине. «Введение моратория на отчуждение у физических лиц жилой недвижимости, которая является залогом по кредиту, из-за роста проблемных кредитов может привести к социальному дефолту населения, поскольку даже платежеспособные граждане, осознав отсутствие ответственности по погашению ипотечных кредитов, могут прекратить платить по ним», - отмечают в «Независимом коллекторском агентстве».

Естественно, закон приведет к ухудшению финансового состояния банков и поставит под вопрос выполнение ими своих обязательств по возвращению депозитов физическим и юридическим лицам. Ассоциация украинских банков (АУБ) обратилась к Президенту с просьбой наложить вето на Закон «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса». Реальными последствиями принятия этого закона в АУБ называют защиту недобросовестных заемщиков. «Добросовестный же заемщик оказался в неоднозначной ситуации: данным законом его законопослушность оценена народными депутатами Украины как ненужное государству поведение. Следствие – снижение уровня погашения кредитов даже теми заемщиками, которые в состоянии их обслуживать», – сказано в заявлении.

По мнению президента АУБ Александра Сугоняко, для банков мораторий на реализацию залога в виде жилья фактически значит, что весь портфель ипотечных кредитов на период действия моратория становится необеспеченным, а это вынудит банки доформировывать резервы в размере предоставленных кредитов – свыше 100 млрд. грн. Собственный же капитал банков по состоянию на 1 апреля т.г. составлял 124,5 млрд. грн.

«Дополнительное создание резервов приведет не просто к убыткам отдельных банков, это фактически будет означать полную декапитализацию банковской системы», – уверен президент АУБ.

По большому счету, вряд ли кто-то из простых украинцев будет особенно сочувствовать банкирам, а тем более коллекторам. Скорее они обрадуются законопроекту, зарегистрированному в ВР, по которому за несвоевременное возвращение депозитов банкирам грозит уголовная ответственность.

А строителей жалко

Другое дело строители. Конечно и к ним у народа есть претензии относительно заоблачных цен на жилье. Но ведь не вина простого работяги, что застройщик и банкир накручивали едва ли не 100% прибыли на 1 квадратном метре жилья. Зарплата обычного киевского рабочего на стройке редко превышала 5-6 тыс. грн. даже в самые лучшие времена. При этом в строительной отрасли и производстве стройматериалов заняты сотни тысяч человек, значительная часть из которых уже находится в принудительных отпусках. Единственное, что может спасти отрасль от массовых увольнений, это возобновление кредитования населения под покупку жилья.

Вместе с тем, по мнению первого вице-президента АУБ Владимира Бондаря, рассчитывать на значительное увеличение кредитования банками строительной отрасли в данный момент не приходится. «Это вызвано, с одной стороны, рекордным оттоком вкладов, который за четвертый квартал 2008 года и первый квартал 2009 года составил около 100 млрд. грн. С другой стороны, банки понимают, что кредитование - это основной хлеб для банкиров, и в такой ситуации банковская система как бизнес выжить долго не сможет. На этом фоне удивление вызывают действия нашей законодательной власти. После вступления в силу моратория на отчуждение залогового жилья, банкиров крайне сложно будет убедить заниматься ипотечным кредитованием, так как ипотека теряет всякий смысл, благодаря этому закону», - сказал банкир в ходе круглого стола, посвященного проблемам строительной отрасли и состоявшегося 27 мая в УСПП. По его словам, существует альтернативный законопроект №3585, которым предлагаются компромиссные решения, направленные как на защиту малообеспеченных заемщиков, так и на защиту банков от декапитализации из-за отказа заемщиков обслуживать свои кредиты.

По мнению Бурьяновского, генерального директора ООО «Днепроэнергоинвест», занимающегося строительством жилья в Кировоградской области, сейчас крайне необходим механизм, который бы позволил через льготные очереди на квартиры, очереди на жилье по линии Министерства обороны запустить государственные программы с частичным финансированием строительства за счет его будущих владельцев. «Мы должны возвратить в банковский сектор хотя бы часть денег. Если этого не произойдет, то уже в ноябре-декабре этого года большая часть строительных компаний Украины может полностью прекратить свою работу. Большинство строительных площадок в Украине уже остановились, квартиры практически не покупаются. Если в ближайшее время не будут изысканы средства для кредитования строительной отрасли, реанимировать ее будет очень сложно”, - отметил Бурьяновский.

Глава УСПП Анатолий Кинах, как и полагается представителю парламентской оппозиции, в ходе круглого стола раскритиковал Правительство. “Несмотря на меры, предпринимаемые правительством для стабилизации ситуации в строительной отрасли Украины, кризис в ней продолжает углубляться. Отрасль входит в стадию глубокой рецессии. В январе-апреле этого года объемы строительных работ в Украине снизились на 56% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. В некоторых областях строительство сократилось еще больше. Так, в Черновицкой области его объемы упали в январе-апреле этого года на 77%, в Днепропетровской области - на 70%. Сегодня остановлено 2/3 предприятий, производящих стройматериалы. Не выполняются меры по снижению последствий финансового кризиса на развитие строительной отрасли Украины, которые предусмотрены соответствующим законом от 25 декабря 2008 года. Согласно этому закону необходимо было задействовать возможности стабилизационного фонда для завершения строительства тех объектов, степень готовности которых на начало 2009 года составляла не менее 70%. Таких объектов в Украине насчитывалось 456, большая часть из которых - жилые дома. Законом предусматривалось, что строительство этих объектов обязательно должно было быть закончено до конца 2009 года, для чего планировалось направить 7,3 млрд. грн. До сегодняшнего дня ни по одному из этих объектов не начато финансирование», - отметил глава УСПП.

Он также напомнил Кабмину о невыполненных им обещаниях о возобновлении в Украине ипотечного кредитования. «К сожалению, сегодня в Украине ипотечное кредитование фактически остановлено», - добавил Анатолий Кинах.

Интересно, что сами строительные компании отнюдь не спешат с комментариями относительно моратория на отчуждение залогового жилья – повторяется ситуация с автодиллерами. Когда в январе этого года банкиры были всерьез обеспокоены резким снижением платежей по автокредитам и обратились к продавцам автомобилей с просьбой рассмотреть возможность реализации через их дилерские сети залоговых авто, автодилеры тоже решили отмолчаться. В нескольких автосалонах УНИАН откровенно заявили, что предложение банкиров для них интересно, но говорить на эту тему они не хотят, чтобы не подмочить имидж в глазах своих покупателей. Похоже, строители рассуждают аналогичным образом – они бы и рады поддержать банкиров хотя бы морально, но предпочитают отмалчиваться, чтобы не навлечь на себя «народный гнев».

Государственная ипотека - последняя надежда строителей

Глава УСПП убежден, что Кабмин должен предпринять все необходимые меры для того, чтобы в сжатые сроки обеспечить полноценную деятельность Государственного ипотечного учреждения, которое имеет все возможности за счет размещения своих облигаций привлекать ресурсы для инвестирования в строительную отрасль. «Учитывая, что банковская система Украины с началом кризиса потеряла около 100 млрд. грн. вкладов населения, одной из главных задач Правительства должно стать постепенное восстановление доверия населения к банкам. Не обходимо, открыв людям доступ к их депозитам, усилить функции гарантирования вкладов и проводить мощную информационную кампанию. И я уверен, что люди начнут возвращать деньги в банковскую систему, за счет чего станет возможно кредитовать строительную отрасль. Одним из наших предложений является на кризисный период - освободить граждан Украины от налога на добавленную стоимость при покупке жилья. Это сразу снизит стоимость жилья на 20%. Мы также предлагаем устанавливать объем первого взноса за жилье на уровне не более 30% от его стоимости, а срок возврата кредита на покупку жилья продлить до 20 лет. Если мы задействуем такую систему, я уверен, что люди начнут возвращаться и в банковскую систему, и в ипотечную систему кредитования. УСПП также предлагает рефинансировать банковскую систему за счет государства под обязательства усиления кредитования реального сектора экономики, в первую очередь, строительной отрасли», - сказал в интервью журналистам Анатолий Кинах.

В принципе, почти всё, о чем говорил глава УСПП, и так внесено в повестку дня Кабинета министров, исключая разве что отмену НДС и мелкие нюансы в самой процедуре кредитования. Другое дело, что Анатолий Кириллович абсолютно прав в том, что, декларируя правильные вещи, в Кабмине не могут изыскать ресурсы для реализации антикризисных мер в строительной отрасли.

Но есть и позитивные сдвиги. Как известно, 6 мая Кабинет министров разрешил Государственному ипотечному учреждению разместить облигации на сумму 1 млрд. грн. Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко выразила надежду, что в 2009 году удастся пополнить Государственное ипотечное учреждение на 2 млрд. грн. «Я уверена, что мы вернем в Государственное ипотечное учреждение 1 млрд. долга, еще 1 млрд. получим дополнительно за счет продажи ценных бумаг. И я думаю, что в этом году мы еще 2 млрд. грн., того, чего не было в прежние годы, сможем отдать на приобретение жилья», - сказала Юлия Тимошенко.

Остается надеяться, что Кабмин все же найдет обещанные Государственному ипотечному учреждению 2 млрд. гривен. Тогда хотя бы государственная ипотека сможет поддержать на плаву жилищное строительство в Украине. Что касается банковской ипотеки, то надежд на ее скорое возрождение, даже при условии ветирования Президентом моратория на отчуждение залогового жилья, немного. Тем не менее, не стоит окончательно добивать жилищное кредитование через коммерческие банки. Не исключено, что у него есть шанс быть реанимированным даже в условиях кризиса. Ведь не зря банкиры говорят о том, что кредитование - это их хлеб, и без него они выжить просто не смогут.

Антон Лосев (УНИАН)