Четыре знаковых объекта Киева перейдут из госсобственности в собственность города

Депутаты Киевского городского совета дали согласие на бесплатное принятие в собственность города 4-х столичных знаковых объектов, которые сейчас находятся в госсобственности.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 79 из 92 зарегистрированных в сессионном зале депутатов горсовета.

Этим решением Киевсовет обязуется не отчуждать в частную собственность здания Гостиного двора (Контрактовая площадь, 4), целостный имущественный комплекс государственного предприятия Дворец Спорта (Спортивная площадь, 1), Дом Игоря Сикорского (ул. Ярославов Вал, 15) и целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Национальный цирк Украины» (пл. Победы, 2).

Реализация указанного решения позволит властям города принимать меры по проведению необходимых работ, направленных на сохранение этих объектов, играющих значительную роль в общественной жизни киевлян и гостей города, и обеспечить надлежащие условия для их функционирования, а также отдыха жителей города.

Городские власти планируют модернизировать эти объекты и использовать их исключительно по назначению, говорится в решении.

В частности, Национальный цирк включен в программу приватизации госсобственности на 2017-2020 годы.

В отношении Гостиного двора и Дома Сикорского, которые являются жемчужинами киевской архитектуры, отмечается, что на сегодняшний день центральные органы исполнительной власти, которые являются их балансодержателями, не имеют соответствующих финансовых ресурсов для спасения указанных зданий.

Сейчас Киев ожидает соответствующих решений государства по этим объектам.