Предприниматели обвиняют депутата в рейдерстве

Предприниматель Геннадий СОЛОДОВНИК, проживающий в Ялте и являющийся одним из учредителей ООО «Миг», обвиняет одного из народных депутатов Украины в рейдерском захвате недвижимости в Ялта.

Об этом он заявил вчера на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Г.СОЛОДОВНИКА, в 2004 году в состав акционеров ООО «Миг», которое занималось реконструкцией жилого дома, расположенного недалеко от набережной Ялты, был введен новый акционер, являющийся родственником народного депутата.

«Тогда встал вопрос о том, что для получения инвестиций, необходимых для реконструкции жилого дома, в состав учредителей ООО «Миг» необходимо ввести влиятельное лицо. Фамилия тогда не называлась, но говорилось, что это будет народный депутат Украины, который заинтересован в финансировании реконструкции данного объекта. Затем было сказано, что он не хочет демонстрировать свою фамилию в документах, в связи с чем в состав акционеров общества и была введена родственница народного депутата», – пояснил Г.СОЛОДОВНИК.

По его словам, затем в отсутствие учредителей ООО «Миг» было проведено собрание акционеров общества, на котором было принято решение о передаче родственнице народного депутата 33% акций ООО «Миг».

«Совместно с еще одним акционером ООО «Миг», имеющим 26% акций предприятия, родственница народного депутата незаконно вывела из состава акционеров общества его учредителей и назначила нового директора общества”, – сказал Г.СОЛОДОВНИК.

Он убежден, что главной целью рейдерской атаки стал жилой дом площадью около 900 кв. м, расположенный недалеко от набережной Ялты и принадлежавший ООО «Миг».

«Стоимость здания на 2007 год составляла примерно 5,5 млн. долл. 20 июля 2007 года по договору купли-продажи, подписанному от имени ООО «МИГ», жилой дом был продан за 110 тыс. грн. физическому лицу, проживающему в Киеве. Через две недели после покупки дома новый владелец берет кредит в ломбарде «Украина» в размере 108 тыс. грн. под 67,5% годовых всего на 9 дней под залог дома и не возвращает его своевременно. Ломбард подает иск на нынешнего владельца дома, Ялтинский городской суд удовлетворяет его, вследствие чего право собственности переходит к ломбарду. Сегодня владельцем ялтинской недвижимости является столичная фирма, зарегистрированная по тому же юридическому адресу, по которому находится офис одного из народных депутатов Украины», – подытожил Г.СОЛОДОВНИК.

Также в ходе пресс-конференции предприниматель из Запорожья Игорь БОГДАН сообщил о том, что тем же народным депутатом у него был незаконно отчужден земельный участок площадью 0,15 га в поселке Ливадия (АР Крым).

По словам обоих предпринимателей, судебные инстанции Ялты затягивают принятие решений относительно восстановления их законных прав на земельный участок и жилой дом.