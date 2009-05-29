Нацбанк отказывается выкупать облигации ГИУ

Украинская строительная ассоциация (УБА) обеспокоена отказом Национального банка Украины от осуществления операций с облигациями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) и операций по купле-продаже этих ценных бумаг.

Об этом сообщается в пресс-релизе УБА, переданному УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, таким образом Нацбанк срывает выполнение антикризисного закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства». (Данным законом предусматривалось с помощью размещения ценных бумаг ГИУ привлечь средства в Стабилизационный фонд для финансирования строительных объектов с готовностью более 70% – УНИАН).

«УБА призывает государство найти способ оказания финансовой помощи частным инвесторам в достройке своего жилья. Эти деньги в виде налоговых отчислений и заказов на строительные работы вернутся в экономику страны и будут способствовать выходу из экономического кризиса. Недофинансирование достройки жилья со степенью готовности 70% катастрофически повлияет на строительную отрасль и станет началом нового витка экономического кризиса в Украине», – отметил сегодня в ходе экстренного заседания УБА глава ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. заместитель начальника Управления разработки и реализации государственно-жилищных программ Министерства регионального развития и строительства Владимир ВЫСОЧИН сообщил, что у Нацбанка нет возможностей для выкупа облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на сумму 1 млрд. грн., которые должны быть направлены на финансирование достройки жилья со степенью готовности более 70%.

«Мы обратились к Национальному банку… Конечный результат на сегодняшний день негативный. Ответ Национального банка пришел в министерство о том, что нет возможностей реализовать ценные бумаги, которые выпускает Государственное ипотечное учреждение. Поэтому этот один из реальных путей (достройка жилья со степенью готовности более 70% за государственные средства – УНИАН) пока нереальный», – сказал он.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал НБУ и правительству принять меры для содействия достройке жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Согласно Указу «О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов», В.ЮЩЕНКО рекомендовал НБУ обеспечить выкуп у банков ценных бумаг Государственного ипотечного учреждения с целью направления полученных средств на предоставление кредитов для завершения строительства жилищных объектов со степенью строительной готовности более 70%.

На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и «Укрэксимбанка».

Справка УНИАН. Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» был принят Верховной Радой 25 декабря 2008 года и вступил в силу 14 января 2009 года. Данным законом предусмотрена возможность рефинансирования Национальным банком кредитно-финансовых учреждений для предоставления льготных кредитов застройщикам на достройку объектов незавершенного строительства с высокой степенью строительной готовности.