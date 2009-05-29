Долги по квартплате снижаются

В апреле долг населения Украины за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 438,4 млн гривен до 9 718,9 млн гривен. Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Долг за квартирную плату, по состоянию на 10 мая, увеличился на 52,1 млн гривен до 1 678,6 млн гривен. Долг за отопление уменьшился на 241,0 млн гривен до 4 905,1 млн гривен. Долг за газоснабжение уменьшился на 289,5 млн гривен до 1 445,6 млн гривен.

В апреле, как и в предыдущем месяце, среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Донецкой (955,064 млн гривен), Днепропетровской (814,138 млн гривен) и Харьковской (695,299 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Днепропетровской (209,980 млн гривен), Луганской (154,292 млн гривен) и Харьковской (153,960 млн гривен) областях.

Самая большая задолженность по квартирной плате в апреле отмечена в Донецкой (310,740 млн гривен), Днепропетровской (276,719 млн гривен) и Луганской (156,287 млн гривен) областях.

Напомним, в марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 2,2%, или на 216,2 млн гривен до 10 157,3 млн гривен.

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