Изменения в госбюджет: президент согласился увеличить расходы на судсидии

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год, обеспечивающий увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также других социальных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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"Закон обеспечивает решение самых неотложных, в том числе социально важных вопросов. Документ также направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов", - говорится в сообщении.

Законом, в частности, предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.

Для продолжения осуществления финансирования в 2018 году законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 ноября приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" и увеличила общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 миллиарда гривень - до 68,79 миллиарда гривень.