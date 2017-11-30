Территориальные органы архстройконтроля должны быть реализаторами внедренных реформ на местах - глава ГАСИ

Качество работы Департамента Госархстройинспекции в Днепропетровской области должно соответствовать темпам развития и потребностям региона. Об этом 30 ноября заявил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев во время рабочей поездки на Днепропетровщину.

Глава ГАСИ встретился с председателем Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко, а также совместно с его заместителями Олегом Кужманом и Владимиром Пруцаковым провел совещание с застройщиками региона.

Алексей Кудрявцев отметил, что Днепропетровская область является одним из лидеров по объемам строительства, однако, к сожалению, не по качеству работы территориального органа архитектурно-строительного контроля: «Мы постоянно анализируем показатели работы системы архстройконтроля в разрезе регионов. В такой крупной области, как Днепропетровская, должностные лица должны понимать и максимально эффективно воплощать введенные отраслевые реформы в жизнь».

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Председатель Госархстройинспекции отметил, что сегодня деятельность территориального органа ГАСИ можно оценить как удовлетворительную, однако этого недостаточно для надлежащего функционирования сектора строительства области. Поэтому в ближайшее время работа структурного подразделения будет приведена в соответствие с заданными регионом темпами развития. Ведь, учитывая потенциал, территориальное расположение и потоки внутренне перемещенных лиц, которые принимает Днепропетровщина, активизация строительных процессов остается актуальным вопросом для области.

Наряду с жилищным и инфраструктурным строительством, сегодня в области ведутся работы по созданию объектов социальной сферы – учреждений образования европейских образцов, медицинских учреждений, аналоги которых отсутствуют в Украине, осуществляется модернизация существующих сооружений. Кроме того, реализуются важные проекты по альтернативной энергетике.

На оживление строительства в том числе повлияли введенные законодательные изменения в градостроительстве. За десять месяцев 2017 года объемы строительных работ, выполненных на территории Днепропетровщины, выросли на 28,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В целом за январь-октябрь выполнено строительных работ на 6,6 млрд грн.

«В 2015 году вступил в силу Закон о децентрализации в сфере госархстройконтроля, который фактически предоставил возможности передачи полномочий на местный уровень. И эта тема сегодня для Днепропетровщины остается актуальной. Надо отметить, что мы имеем высокие показатели по реализации этой реформы. На сегодня 10 территориальных общин Днепропетровской области имеют соответствующие полномочия», - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Олег Кужман.

Алексей Кудрявцев отметил, что сегодня в строительной отрасли происходят необходимые реформы для стабильного развития: «Получение общинами ключевых рычагов влияния на градостроительную ситуацию дает им возможность эффективно формировать стратегию развития своего края и инвестиционные предложения. Кроме того, в настоящее время разрешительные процедуры стали максимально прозрачными и понятными для порядочных застройщиков, которые хотят и умеют вести честный бизнес в Украине. То есть, на законодательном уровне благоприятные условия созданы. Однако важно, чтобы они находили качественную практическую реализацию на местах. Должностные лица архстройконтроля должны понимать степень ответственности, ведь от них зависит старт проектов. Качество их работы во многом влияет на намерения инвесторов работать в регионе и формирует отношение жителей, в том числе Днепропетровщины, к системе архстройконтроля».

Во время встречи представители бизнес-среды продемонстрировали большой интерес к проводимым изменениям в законодательстве и их реализации на практике, а также интересовались дальнейшими шагами и инициативами ГАСИ в совершенствовании градостроительной ситуации.

В завершение Председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев совместно с другими участниками осмотрел строительство учебно-воспитательного комплекса на территории КЗ «Подгородненская общеобразовательная школа №4 I-III ступеней» в г. Подгородное, а также строительство жилого дома и спортивно-оздоровительного комплекса в пгт Слободский Днепровского района.