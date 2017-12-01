Госстат подсчитал миллиардные долги украинцев за отопление и горячую воду

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в октябре 2017 года увеличилась на 4,2% по сравнению с показателем на конец сентября и составила 7,4 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий по сравнению с предыдущем месяцем не изменилась и составила 3 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 400 миллионов гривень.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 5% по сравнению с сентябрем и составила 2 миллиарда гривень.

По данным Госстата, в октябре украинцы уплатили за электроэнергию 2,4 миллиарда гривень (92,2% от начисленных в этом периоде сумм). При этом долг населения составил 3,5 миллиарда гривень.

Задолженность населения за газоснабжение увеличилась на 11% по сравнению с сентябрем и составила 12,1 миллиарда гривень.

Всего в октябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 4,3 миллиарда гривень, что составило 72,4% начисленных за этот период сумм.

Госстат сообщил, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2017 года составляли 803 гривни.

Самый высокий уровень оплаты ЖКУ в октябре 2017 года зафиксирован в Ривненской (115,9% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Херсонской (95,8%) и Тернопольской (95,2%) областях, самый низкий – в Луганской (41,4%), Закарпатской (59,7%) и Харьковской (63%) областях.

Также сообщается, что за январь-октябрь 2017 года с населением было заключено 75,3 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму на общую сумму 346,8 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 141,3 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в сентябре 2017 года снизилась на 4,2% по сравнению с показателем на конец августа и составила 7,1 миллиарда гривень.