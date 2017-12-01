Госбюджет-2018: Кабмин увеличил расходы на энергоэффективность до 2 миллиардов

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2018 год увеличил расходы на реализацию программ по энергоэффективности с 800 млн до 2 млрд грн. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы увеличили финансирование до 2 млрд грн. То есть, 2 млрд грн будут доступными для украинцев для проведения работ по энергоэффективности. Кроме того, мы рассчитываем получить не менее 800 млн поддержки от наших международных партнеров, и также будет продлена программа «теплых» кредитов», - сказал он.

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Согласно представленной на заседании презентации, 400 млн грн будет направлено на финансирование программы «теплых» кредитов, и 1,6 млрд грн – на Фонд энергоэффективности. При этом 120 тыс. украинских семей смогут получить государственную помощь для утепления жилья.

Как сообщал УНИАН, на реализацию программы «тёплых» кредитов Кабинет министров заложил на 2017 год 400 млн грн. Во второй половине 2017 года на данную программу было дополнительно направлено еще 300 млн грн.

На 2018 год изначально расходы на такое кредитование также были предусмотрены на уровне 400 млн грн. По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы «теплых» кредитов составляет 1,9 млрд грн.

22 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин при подготовке проекта госбюджета на 2018 год увеличит статью расходов для финансирования программы «теплых» кредитов.