В 2018 году 1,3 тысяч семей военнослужащих получат новое жилье - Гройсман

В следующем году 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства.

"В следующем году в рамках этого бюджета (5% ВВП на оборону и безопасность - 165 млрд грн) 1,3 тыс. семей военнослужащих получат новое жилье", - сказал глава правительства.

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"Наша идеология заключается в том, что украинский воин должен быть обеспечен и должен быть очень хорошо оснащенным", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Гройсман сообщил, что оборонный бюджет Украины на 2018 год составит 165 млрд грн, или 5% валового внутреннего продукта.