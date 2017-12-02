В университетах Украины повысят энергоэффективность – Порошенко одобрил привлечение кредита

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации Финансового соглашения (Проект «Высшее образование Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком», принятый Верховной Радой Украины 8 ноября 2017 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Финансовое соглашение подписано 19 декабря 2016 года согласно распоряжению президента Украины от 18 декабря 2016 года № 297/2016-рп. Цель соглашения - привлечение под государственные гарантии до 120 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), которые будут направлены на осуществление мероприятий по повышению энергоэффективности зданий университетов, и других инвестиций, связанных с образовательным процессом", - говорится в сообщении.

Согласно информации, проект «Высшее образование Украины» будет внедряться на условиях софинансирования и с привлечением средств из других источников. Так, дополнительно к выделенным ЕИБ денежным средствам 10 млн евро будут предоставлены из фонда Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии. Также советом директоров Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO) принято решение о выделении кредита в размере 30 млн евро, которые будут направляться на реализацию этого проекта.

Сообщается, что проект предусматривает два этапа реализации, а также состоит из основного компонента по энергоэффективности и компонента, целью которого является в целом улучшить условия обучения.

"Первый этап охватывает инвестиции в энергоэффективность, относящиеся к компоненту по энергоэффективности в семи университетах Украины: Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (г. Киев), Национальный университет «Львовская политехника»; Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка; Черниговский национальный технологический университет; Сумской государственный университет; Винницкий национальный технический университет.

На втором этапе запланированы инвестиции в реализацию обоих упомянутых выше компонентов проекта", - сообщили в пресс-службе.