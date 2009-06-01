Украина и Россия договорились об инвентаризации участков

Украина и Россия согласовали алгоритм поэтапного оформления результатов работ по инвентаризации земельных участков, переданных в пользование Черноморскому флоту РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, информируя об итогах заседания рабочей группы по вопросам инвентаризации земельных участков и государственного имущества Украины, переданных в пользование ЧФ РФ, Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ.

«Согласован алгоритм поэтапного оформления результатов работ по инвентаризации земельных участков, который должен быть окончательно утвержден 10 июня на заседании Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины украинско-российской межгосударственной комиссии», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, достигнута договоренность о заполнении и передаче украинской стороне таблиц недвижимости по мере поэтапного согласования российской стороной материалов инвентаризации земельных участков.

В.КИРИЛИЧ отметил, что полная инвентаризация земельных участков, объектов и государственного имущества Украины, переданных российской стороне для временного использования Черноморским флотом РФ на территории Украины, позволит определить площадь и количество объектов, которые должны использоваться российской стороной в соответствии с базовыми соглашениями.