Пострадавшие от «Элиты-Центра» обвиняют власти Киева

Киевская городская государственная администрация сорвала сроки подписания предварительных договоров на переуступку права требования и восстановления нарушенных прав на получение жилья с инвесторами «Элита-Центр», сообщил УНИАН председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО.

По его словам, 19 мая истек срок заключения предварительных договоров с инвесторами «Элита-Центр», однако ни один такой договор подписан не был.

Согласно решению Киевсовета от 16 октября 2008 года, отметил Ю.ФЕДОРЕНКО, предварительные договора на переуступку права требования и восстановления нарушенных прав на получение жилья с инвесторами «Элита-Центр» КГГА должна заключить на протяжении трех месяцев со дня поступления заявления от потерпевшего. Этим же документом предусмотрено обязательное заключение основного договора с потерпевшими на компенсацию убытков не позднее одного года с момента подписания предварительного.

«Отказываясь подписывать с потерпевшими «элитовцами» предварительные договора, команда киевского мэра фактически игнорирует решения Киевсовета и подставляет Президента, который издал уже три указа по решению проблем потерпевших «элитовцев», - отметил Ю.ФЕДОРЕНКО. Он считает, что причиной срыва сроков подписания договоров является отсутствие строительных работ на выделенных в марте 2006 года Киевсоветом земельных участках - ни на одном из 19-ти строительные работы даже не начинались.

По мнению Ю.ФЕДОРЕНКО, столичные власти только создают иллюзию заботы. Он считает, что иннициатива мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО повторно продать земельные участки, которые принадлежали компаниям «Элита-Центр», мозволят КГГА «в очередной раз дурачить «элитовцев».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2006 г. было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества рядом строительных компаний. В результате аферы группы компаний «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1760 человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.

16 октября 2008 года Киевсовет утвердил порядок возмещения инвестиций вкладчикам в строительство домов группой компаний «Элита-центр».