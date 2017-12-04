В Житомирской области продолжается прием заявлений для участия в программе "Доступное жилье" - ОГА

В Житомирской области продолжается прием заявлений для участия в программе «Доступное жилье».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Житомирского регионального управления Держмолодьжитла.

Как отмечается в сообщении, прием заявлений для участия в указанной программе начался с 28 ноября этого года и продолжается сейчас.

Читайте такжеВ 2018 году 1,3 тысяч семей военнослужащих получат новое жилье - Гройсман

Воспользоваться ею могут участники боевых действий и инвалиды войны, переселенцы, а также те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Также эта программа рассчитана на людей, у которых отсутствует на праве собственности жилая площадь без учета жилья, находящегося на временно оккупированной территории.

Действие указанной программы распространяется на лиц, которые имеют в собственности жилую площадь не более 13,65 кв. м2.

Подробнее о том, как воспользоваться программой “Доступное жилье”, можно узнать на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.

Напомним, эта программа предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.