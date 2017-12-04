В Житомирской области продолжается прием заявлений для участия в программе "Доступное жилье" - ОГА
Воспользоваться ею могут участники боевых действий и инвалиды войны, переселенцы, а также те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.
В Житомирской области продолжается прием заявлений для участия в программе «Доступное жилье».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Житомирского регионального управления Держмолодьжитла.
Как отмечается в сообщении, прием заявлений для участия в указанной программе начался с 28 ноября этого года и продолжается сейчас.
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Воспользоваться ею могут участники боевых действий и инвалиды войны, переселенцы, а также те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.
Также эта программа рассчитана на людей, у которых отсутствует на праве собственности жилая площадь без учета жилья, находящегося на временно оккупированной территории.
Действие указанной программы распространяется на лиц, которые имеют в собственности жилую площадь не более 13,65 кв. м2.
Подробнее о том, как воспользоваться программой “Доступное жилье”, можно узнать на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.
Напомним, эта программа предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.