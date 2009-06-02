Население уменьшает долги по квартплате

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле текущего года уменьшилась на 4,3% по сравнению с мартом, и на начало мая составляла 9 млрд. 718,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, средний период задолженности населения за все услуги составил 3,3 месяца. Сокращение задолженности произошло в 24 регионах Украины.

По данным Госкомстата, на протяжении января-апреля т.г. население страны оплатило за

жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд. грн. (90,5% начисленных за этот период сумм). Среди регионов наивысший уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях (104,0–100,4%), самый низкий – в Донецкой и Днепропетровской областях (83,4–84,2%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного

владельца лицевого в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2008 г. увеличились на 27,3% с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 238,6 грн.