Саакашвили арендовал роскошный пентхаус в Киеве за $6 тысяч в месяц (видео)

Роскошный пентхаус на два этажа, площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционирования. Это квартира, которую, по данным ТСН, в последнее время арендовал Саакашвили.

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Именно из нее он бежал от силовиков на крышу, на которой провел сегодняшнее утро. Фотографии двухуровневого помещения в дореволюционном доме на Костельной, 7 есть в Интернете на сайте элитного жилья. Согласно объявлению стоимость аренды – 6 тысяч долларов в месяц.

Как сообщал УНИАН, утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 митингующих заблокировали проезд этого авто.

Правоохранители пытаются разблокировать дорогу на Костельной и вывезти Саакашвили, но сторонники Саакашвили ломают забор, разбирают брусчатку и снова строят баррикады.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства относительно содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Как сообщал УНИАН, в октябре Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой. "Я хочу просить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", - отметил он.