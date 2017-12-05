Киевский долгострой ТРЦ "Республика" может открыться в 2018 году

Торговый центр "Республика", строительство которого в Голосеевском районе Киева было приостановлено в 2015 году решением тогдашнего инвестора объекта - компании "Мегаполисжилстрой", которую связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, откроется в 2018 году, сообщила директор консалтинговой компании UTG, выступающей эксклюзивным брокером ТРЦ, Евгения Локтионова.

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"Мы можем с уверенностью сказать, что "Республика" в следующем году откроется. У него появится новый собственник", - сказала она.

По словам Локтионовой, на сегодняшний день по ТРЦ "Республика" подписано 75% контрактов с операторами.

"За эти годы ни один оператор не отказался от контракта. Предварительные договоры переподписываются каждый год", - отметила Локтионова.

По ее словам, объект на момент остановки строительства был готов на 98%. Также она сообщила, что в следующем году после передачи прав новому собственнику и захода в ТРЦ "Республика" крупнейших операторов – "Ашан" и Inditex - для выполнения ремонтных работ потребуется от 4 до 6 месяцев, чтобы открыть торговый центр.

Справка УНИАН. Торгово-развлекательный центр "Республика" находится в Киеве (вблизи микрорайона Теремки, Голосеевский район). Строительство объекта началось в 2012 года, сдача в эксплуатацию первоначально была запланирована на 2014 год, позднее была перенесена на март 2015 года. Однако в 2015 году строительство ТРЦ было остановлено решением собственника.

В ТРЦ "Республика" будет расположено около 450 магазинов, паркинг на 4 тысячи авто и зона развлечений на площади свыше 22 тысяч квадратных метров.

Владелец и арендатор земли под ТРЦ "Республика" и инвестор объекта - компания "Мегаполисжилстрой". Учредителем указанной фирмы является кипрская компания "Берлинотто Лимитед". "Мегаполисжилстрой" связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

18 мая 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка к кипрской компании "Берлинотто Лимитед" о взыскании доли корпоративных прав "Мегаполисжилстрой" на ТРЦ. В свое время компания взяла кредит в банке "Надра", владельцем которого также является Фирташ, предоставив в качестве залога по этому кредиту корпоративные права на недостроенный проект торгово-развлекательного центра "Республика".

7 июля 2017 года Фонду гарантирования вкладов физлиц не удалось продать ТРЦ "Республика" из-за отсутствия покупателей. Стартовую цену торгов - 2,495 миллиарда гривень - в фонде согласовывали с Нацбанком.

В 2015 году Фонд гарантирования уже собирался продать ТРЦ "Республика", оценивая его в 1 миллиард гривень.

5 октября 2017 года Фонд гарантирования вкладов физлиц повторно выставил на торги права требования по кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится недостроенный ТРЦ "Республика". Стартовая цена ТРЦ - 1,57 миллиарда гривень, что в 1,6 раза ниже стартовой цены на первых торгах в июле 2017 года (2,5 миллиарда гривень).