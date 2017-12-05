Кабмин в новом варианте госбюджета-2018 добавил денег на субсидии

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2018 год, подготовленного ко второму чтению, увеличить расходы сметы на 40,506 млрд грн за счет повышения субвенций местным бюджетам на субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, медицину и развитие регионов.

Читайте такжеГосбюджет-2018: Кабмин предлагает Раде увеличить доходы за счет прибыли госкомпаний

Согласно доработанному ко второму чтению и утвержденному правительством проекту, опубликованному на парламентском сайте, расходы на субвенции местным бюджетам на субсидии населению по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличиваются на 15,919 млрд грн – до 70,993 млрд грн.

Медицинская субвенция местным бюджетам увеличивается на 5,937 млрд грн – до 57,367 млрд грн.

Кроме того, предусмотрена субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн, которой в первоначальном проекте госбюджета не было.

Также доработанный проект предполагает увеличить субвенцию местным бюджетам на социальную помощь населению на 2 млрд грн - до 59,872 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала доработанный ко второму чтению и утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета Украины на 2018 год с увеличенным показателем дефицита по сравнению с первоначальным вариантом на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн, доходов - на 37 млрд грн - до 914 млрд грн, расходов – на 41 млрд грн, до 989 млрд грн. Предельный объем государственного и гарантированного государством долга на конец года остается на уровне 2,747 трлн грн.

В основе проекта макроэкономический прогноз правительства, согласно которому ожидается рост реального ВВП Украины в следующем году на 3% при инфляции 9%.

Накануне рассмотрения госбюджета-2018 в парламенте в первом чтении Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил о намерениях продолжить обсуждение проекта с украинскими властями, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 в парламенте во втором чтении ожидается 7 декабря.