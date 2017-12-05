Президент Петр Порошенко подписал закон о демонополизации рынка жилищно-коммунальных услуг (№ 1581-д). Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Читайте такжеИзменения в госбюджет: президент согласился увеличить расходы на судсидииСообщается, что реализация положений закона «О жилищно-коммунальных услугах» будет способствовать демонополизации и дерегуляции в сфере жилищно-коммунальных услуг, повышению их качества, обеспечению возможности контроля за их предоставлением, обновлению жилого фонда и повышению эффективности его управлением.

Также сказано, что документом осовремениваются правовые, экономические и организационные основы предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг, а также вводятся новейшие модели договорных взаимоотношений между потребителями и исполнителями услуг, построенные на принципах открытости, прозрачности и взаимной ответственности.

В частности, его нормами определен перечень жилищно-коммунальных услуг, общие требования по предоставлению таких услуг и основы их коммерческого учета, порядок оплаты за их предоставление и применение социальных нормативов, порядок и особенности заключения, изменения и прекращения договоров субъектами правоотношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада приняла закон № 1581-р, который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению.