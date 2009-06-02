Knight Frank: элитное жилье в Киеве стало дорожать

В течение апреля-мая текущего года рынок элитного жилья Киева начал демонстрировать постепенный рост цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила руководитель отдела Стратегического консалтинга компании Knight Frank Наталья ПРОНИНА.

По ее словам, рынок элитной первичной недвижимости постепенно выходит из кризиса, о чем свидетельствует позитивная динамика роста цен в сегменте на протяжении последних двух месяцев. «По итогам мая цена квадратного метра на недвижимость элитного сегмента выросла на 3,81% по сравнению с апрелем. В апреле рост цен составил 4,5% по сравнению с мартом, что свидетельствует о поэтапном развитии этого сегмента. Средняя цена на первичное элитное жилье Киева в мае составила 8 тыс. 391 долл. за 1 кв. м», - сообщила Н.ПРОНИНА.

При этом она отметила, что сегодня на рынке Киева насчитывается всего 9 жилых домов, которые Knight Frank относит к объектам элитной недвижимости. «Если бы покупатель пришел 2 месяца назад, то он смог бы купить квартиру в таком доме в среднем на 5% дешевле, чем сегодня», - сказала Н.ПРОНИНА.

В свою очередь, старший партнер юридической компании Arzinger, руководитель практики по недвижимости и строительству Тимур БОНДАРЕВ отметил, что, несмотря на кризис, цены на элитную недвижимость в Киеве практически не падали. «Теперь же они вообще начали расти. Дело в том, что предложения в этом сегменте рынка имеют эксклюзивный, единичный характер», - добавил он.

По данным Knight Frank, в апреле-мае впервые с начала кризиса рост цен показал сегмент недвижимости бизнес-класса. «За анализируемый период цены на квартиры бизнес-класса выросли на 1,92%, достигнув 1 тыс. 981 долл. за 1 кв. м. В данном случае оказало влияние укрепление национальной валюты по отношению к доллару, вследствие чего цены, зафиксированные в гривнях (порядка 90% всего предложения в сегменте), пошли вверх», - говорится в пресс-релизе компании.

В компании также отмечают, что в целом на первичном рынке недвижимости Киева наблюдаются позитивные тенденции, но в разрезе каждого из сегментов рынка имеются свои особые условия, влияющие на структуру спроса и предложения. Так, по данным Knight Frank, на рынке массового жилья начался процесс стабилизации - цены снижаются не более чем на 0,5-1% в месяц.

Эконом-сегмент первичного рынка недвижимости - единственный, где наблюдается негативная динамика развития и дальнейшее снижение стоимости квадратного метра. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что приобретение недвижимости данного класса сильнее всего зависит от доступности кредитных средств. Так, если недвижимость класса «элит» приобретается с помощью заемных средств в 10-15% случаев, «бизнес» - 40-45%, то в эконом-сегменте этот показатель составляет более чем 70%. Таким образом, стабилизация развития эконом-сегмента рынка жилья напрямую зависит от возобновления ипотечного кредитования и стабилизации всей банковской системы в целом. По состоянию на май средняя цена в сегменте составила 1 тыс. 323 долл. за 1 кв. м.

По информации Knight Frank, на вторичном рынке элитной недвижимости отмечается дальнейшая коррекция стоимости высококлассных квартир в сторону понижения. «Но важным моментом является значительное замедление темпов снижения - всего 0,3% за май. Средняя цена квадратного метра на 1 июня составляет 7 тыс. 834 долл. за 1 кв. м. На рынке аренды элитных апартаментов также отмечается замедление темпов падения арендной ставки - 2,1% по итогам мая по сравнению с 3% по итогам апреля. На текущий момент данный показатель составляет 3 тыс. 642 долл. за 1 месяц», - говорится в пресс-релизе компании.

Вместе с тем, отмечают в Knight Frank, эксперты в сфере экономики не исключают возможность второй волны девальвации гривни - в таком случае цены на жилую недвижимость опять могут начать снижение, но оно не будет столь значительным, как за предыдущий период.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.