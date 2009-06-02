Эксперт: аренда коммерческой недвижимости подорожает

По мнению старшего партнера юридической компании Arzinger, руководителя практики по недвижимости и строительству Тимура БОНДАРЕВА, рост арендных ставок на объекты коммерческой недвижимости в Украине неизбежен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе пресс-конференции.

По мнению эксперта, наблюдающееся сегодня на рынке Украины значительное падение арендных ставок в разных сегментах недвижимости - жилищной, коммерческой, производственной - обернется радикальным повышением ставок, когда ситуация на рынке нормализуется. «Так как сейчас строительство остановилось, и на рынок не поступают заявленные объекты недвижимости, на которые в любом случае будет спрос, в данной связи, на мой взгляд, стоит ожидать роста арендных ставок», - отмечает Т.БОНДАРЕВ.

По его мнению, основная проблема украинского рынка недвижимости и строительства – это политическая нестабильность в стране, которая усиливает влияние мирового экономического кризиса. “В связи с этим украинский рынок недвижимости намного больше пострадал от экономического кризиса, чем другие рынки”, - убежден эксперт.

При этом он отметил, что инвесторы не финансируют строительство в Украине, так как им не понятны перспективы в экономике страны и они не уверены, что цены на рынке недвижимости снизились максимально. «Но при этом многие инвесторы находятся в состоянии готовности вкладывать средства, если политическая и экономическая ситуация стабилизируется», - считает Т.БОНДАРЕВ.

По его словам, положительным моментом является то, что падение цен на рынке недвижимости в Украине если не замедлилось, то стало понятным. «Некоторые компании начинают присматриваться к инвестициям в недвижимость, но до конца 2009 – начала 2010 года не стоит ожидать каких-либо крупных сделок», - сказал Т.БОНДАРЕВ и добавил: «В ближайшее время ожидается появление большого количества так называемой дефолтной недвижимости – банки начинают забирать у должников объекты ипотеки. При этом у банков возникнет необходимость профессионального управления данными объектами, поэтому, скорее всего, на рынке с большей силой будет востребован новый вид услуг – управление объектами недвижимости».

Справка УНИАН. Адвокатская компания Arzinger (до марта 2009 года – «Арцингер и Партнеры Украина») была основана в Киеве в 2002 году. Сегодня в состав Arzinger входит 8 партнеров и 40 квалифицированных юристов. Всего в компании работают около 70 сотрудников.

Сегодня в компании представлены следующие практики: недвижимость и строительное право; корпоративное право и M&A; конкурентное право; урегулирование споров; банковское, финансовое право, трудовое право; налоговое право; интеллектуальная собственность; государственные закупки; государственно-частное партнерство.

Клиентами компании являются «Аэросвит», Astelit, Bayer AG, Black Stone, British Telecom, Bunge, Dyckerhoff, Henkel Group, МТС-Украина Porsche, «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», Raiffeisen Evolution Rheinmetall, Rhenus Logistics, Sharp, Standartbank, System Capital Management, Vienna Insurance group, Wienerberger, YKK и др.