В Украине продолжает дорожать строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-октябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, выросли на 12,9%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства нежилых зданий – на 14,2%, а также в сфере строительства инженерных сооружений – на 16,4%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений – на 10,3%.

При этом стоимость СМР в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем выросла на 1,4% (в сентябре стоимость по отношению к августу выросла на 1,7%).

Наибольший рост цен на СМР в октябре зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.