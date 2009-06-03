Новый Генплан столицы разработают до конца 2010 года

Новый Генеральный план развития столицы будет разработан до конца 2010 года.

Об этом в интервью столичной муниципальной газете «Хрещатик» сообщил начальник Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, концепцию Генплана на рассмотрение Киевсовета вынесут в декабре следующего года.

«Мы определили заказчика - Главное управление градостроения и архитектуры. Проведен тендер и на генподрядную организацию - коммунальная организация “Центр градостроения и архитектуры”. Уже разработана программа - задачу разработки Генерального плана. Кроме того, мы хотим подробнее разработать инвестиционный раздел, чего нет в государственных строительных нормах. Фактически завершен сбор выходных данных. В настоящее время ожидаем данные земельного кадастра для того, чтобы составить опорный план. Его планируем завершить в сентябре”, - сказал он.

С.БРОНЕВИЦКИЙ также отметил, что среди столичных перспективных территорий для развития - кварталы пятиэтажек на Нивках, в Соломенском районе, на левом берегу Киева. “Кроме того, в городе достаточно много территорий, занятых промышленными предприятиями. На сегодняшний день они работают неэффективно или не в полную силу, или их используют не по целевому назначению. Поэтому, учитывая то, что Киев нуждается в новых территориях под строительство и жилья, и помещений социально-культурной сферы, эти промышленные территории целесообразно рассматривать как перспективные под застройку с другим целевым назначением. Потому в новом Генеральном плане мы это будем учитывать”, - подытожил он.