Среднемировая цена аренды офисных площадей падает

Среднемировая цена аренды офисных площадей снизилась в первом квартале 2009 года на 2,8% в годовом исчислении, говорится в докладе агентства недвижимости CB Richard Ellis Inc.

В наибольшей степени пострадали арендодатели, сдававшие офисы финансовым компаниям.

«Арендаторы теперь находятся в сильной позиции», – говорит в заявлении компании главный экономист Раймонт Торто.

Наиболее сильно цены упали в Сингапуре, центре Нью-Йорка и деловом центре Гонконга, где снижение составило, соответственно, 34,4%, 31,5% и 29,9%.

В результате центр Нью-Йорка опустился до 21-го с 15-го места в рейтинге районов с самой дорогой арендой коммерческой недвижимости.

В долларовом исчислении аренда квадратного фута офисной площади в центре Токио стоит сейчас 183,62 долл., в лондонском Вест-Энде – 172,62 долл., в Москве - 170,24 долл.

За тройкой лидеров следуют Бомбей, Дели, Париж, Дублин, Милан, Люксембург, Женева и Хошимин, передает Reuters.