В Киеве 15-29 июня отключат горячую воду

С 15 по 29 июня будут проводиться испытания тепловых сетей частично в Днепровском, Деснянском, Оболонском и Подольском районах.

Об этом информирует пресс-служба АК “Киевэнерго”.

Как отмечают в компании, испытательные работы будут проводить на теплосетях, в частности, жилого массива Куликово поле, Лесного, Комсомольского, Троещины, Вигуровщины, Оболони, Минского, Воскресенки, Радужного, Кибальчича, Левобережного (частично), Никольской Слободки, Виноградаря.

Снабжение горячей воды будет прекращено с 18.00 14 июня.

Как уточняют в “Киевэнерго”, испытательные зоны тепловых сетей размещены в границах:

- в Оболонском районе - улиц Вышгородской, Резервной, Полупанова, Полярной, Вербовой, Дегтяренко, Богатырской, Московского проспекта, проспекта Героев Сталинграда, улиц Озерной, Северной, Приречной, Закревского, Пуховской, проспекта Ватутина;

- в Деснянском - проспекта Ватутина, улиц Бальзака, Радунской, Милославской, Закревского, Крайней, Мелиоративной, Миропольской, Братиславской, Волкова, Лесного проспекта, улиц Маршала Жукова, Киото, Красногвардейской, Мурманской, Магнитогорской, Попудренко (частично), переулков Красногвардейского и Магнитогорского;

- в Днепровском - проспекта Ватутина, улиц Братиславской, Стальского, Курнатовского, Красногвардейской, Усенко (частично), Попудренко (частично), Никольско-Слободской, Челябинской (частично), Мильчакова, Луначарского, Андрея Малышко, проспектов Броварского, Освободителей, бульвара Перова, улиц Радужной, Вершигоры;

- в Подольском районе - проспекта Радянской Украины, Межевого переулка, улиц Червонопольской, Западинской, Мостицкой, Новомостицкой, проспекта Правды.

В случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно поставлены в известность жилищно-эксплуатационные организации.