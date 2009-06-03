Эксперт: стоимость первички в Киеве выросла в гривне

Усредненная стоимость жилья (в гривне) на первичном рынке Киева с мая 2008 года по май 2009 года увеличилась на 12,2%, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков портала, за год жилье эконом-класса подорожало на 1,9%, бизнес-класса – на 2%, премиум-класса – на 20,7%. Вместе с тем, за указанный период по отношению к доллару США национальная валюта подешевела на 57%.

В издании отмечают, что по итогам мая стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке в гривневом эквиваленте увеличилась на 1,2%, стоимость квартир премиум-класса – на 2,7%. В то же время цена предложения объектов бизнес-класса снизилась на 0,2%.

По мнению аналитиков портала, «рост стоимости средней удельной цены предложения обусловлен сдвигами в структуре предложения: были сняты с продажи 107 квартир, стоимость которых на 23,2% ниже усредненной стоимости в апреле 2009 года, а цена 56 квартир, которые были выставлены на продажу в мае, на 9,9% ниже средних апрельских показателей». Таким образом, в предложении увеличивается доля более дорогих квартир.

«Результаты мониторинга рынка новостроек Киева свидетельствуют о том, что по состоянию на май 2009 года к продаже предлагаются квартиры общей площадью порядка 127,5 тыс. кв. м в 142 объектах. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию с IV квартала 2007 года по I квартал 2009 года», – отмечают аналитики интернет-издания.

По их данным, в мае были начаты либо возобновились продажи в пяти объектах, из них четыре объекта эконом-класса и один объект премиум-класса. При этом были сняты с продаж 11 объектов, из них 7 – эконом-класса и 4 – бизнес-класса.

Специалисты портала сообщили, что в прошлом месяце стоимость 1 кв. м была снижена в семи объектах, из них 4 – эконом-класса (снижение от 100 до 1500 грн.) и 3 – бизнес-класса (снижение от 1000 до 1500 грн.).

По данным аналитиков, за истекший период в 18 объектах при стопроцентной оплате покупателям были предложены скидки в размере 2-30% от стоимости квартир.

Более 60% реализуемого на первичном рынке жилья запланировано к сдаче в текущем году, 15% – в 2010 году. В то же время в 38 объектах (27% от общего количества продаваемых объектов на первичном рынке в Киеве) было объявлено о переносе срока ввода в эксплуатацию на 3-12 месяцев.

Аналитики портала проанализировали 142 объекта 69 компаний-операторов с планируемым сроком ввода в эксплуатацию 2008 год – IV квартал 2010 года.