«Киевводоканал» требует от Черновецкого 6,1 млн. грн.

Коллектив ОАО «АК «Киевводоканал» требует от председателя Киевской городской госадминистрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО срочно перечислить предприятию 6,1 млн. грн., которые заложены в бюджете города на 2009 год, на покрытие разницы в тарифах.

Об этом говорится в петиции работников «Киевводоканала», текст которой обнародован на официальном сайте предприятия.

Как отмечается в документе, в соответствии с распоряжением КГГА от 2 марта 2009 г. за № 231 «О возмещении потерь АЭК «Киевэнерго» и ОАО «АК «Киевводоканал», Главное управление КГГА было обязано выделить средства в порядке возмещения убытков, вызванных многолетней работой предприятий по заниженным тарифам.

Авторы петиции обращают внимание, что в период 2004-2008 гг. тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в столице были в разы меньше себестоимости услуг, производимых ОАО «АК Киевводоканал». Суммарный размер задолженности КГГА перед ОАО «АК Киевводоканал» на конец 2008 года составлял 420,1 млн. грн.

“Согласно указанному решению, в счет этой задолженности КГГА должно было выделить средства в сумме 8,1 млн. грн. Однако по состоянию на 28.05.09 было выделено только 2 млн. грн.”, - подчеркивается в обращении.

“Киевводоканал” отмечает, что в результате предельного затруднения, в котором оказалось предприятие как из-за общеэкономического кризиса, так и из-за неуплаты почти 6 млн. грн. из бюджета города в счет возмещения ущерба, коллектив предприятия с февраля 2009 года не получал премий, которые должны были бы компенсировать инфляционный удар по потребительской корзине работников, до сих пор не выплачена заработная плата за май.