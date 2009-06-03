Мэр Донецка: инвесторам гостиниц к Евро-2012 нужны преференции

Инвесторы, строящие в Украине гостиницы к финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, должны получить от государства определенные преференции, считает Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Мэр подчеркнул, что для города Донецка «очень остро стоит вопрос размещения гостей Евро-2012 в гостиничных комплексах». Он сказал, что на предстоящей завтра встрече с Президентом Виктором ЮЩЕНКО по поводу подготовки города к Евро-2012 «намерен поставить перед Президентом один вопрос - о создании преференций перед инвесторами, которые будут строить гостиницы». А. ЛУКЬЯНЧЕНКО объяснил, что «хотя бы на период строительства» инвесторам нужно дать возможность получить банковский кредит «по цене не более 20% годовых, потому что сегодня разговоры начинаются с 30% и выше, но это не приемлемо». По мнению мэра, именно этот высокий процент отпугивает потенциальных инвесторов, и «сегодня они очень вяло ведут эти работы».

Кроме того, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО рассказал, что для решения вопроса размещения в Донецке приезжих на Евро-2012 ведутся переговоры с инвесторами о перепрофилировании офисных помещений в гостиничные номера.

«Также ведем переговоры с инвесторами о том, что те объекты, которые предназначались под офисы, часть их перепрофилировать под гостиничные номера, - сообщил мэр, - Такая работа ведется с теми инвесторами, которые сегодня строят офисные помещения".

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с председателем Донецкой облгосадминистрации Владимиром ЛОГВИНЕНКО и городским председателем Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Главная цель встречи - контроль хода подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.