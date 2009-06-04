Реален ли прогноз Алексея Чувина?

Реален ли прогноз Чувина о том, что осенью стоит ожидать резкого падения цен на рынке недвижимости России? Справедливо ли решение руководства Сбербанка об увольнении одного из ведущих сотрудников? За ответами на эти вопросы K2Kapital обратился к ведущим экспертам страны. Павел Медведев, член комитета по финансовому рынку Государственной думы: "Я бы не стал делать столь категоричных заявлений, какие сделал Чувилов. В наше неспокойное время о своих прогнозах нужно сообщать в более мягкой форме. Ведь стопроцентно будущее не известно никому. И достаточно странно, когда люди сбивают остальных с толку, делая вид, что они знают о том, что будет впереди. Что касается увольнения господина Чувилова, я не буду его комментировать, поскольку не знаю всех деталей".

Виктор Геращенко, экс-глава Центробанка: "Трудно сказать, так как я не особо слежу за сектором недвижимости. В данном случае прогнозы можно ставить только тогда, когда обозначено, о какой именно недвижимости идет речь. Понятно, что сейчас банки стараются перестраховаться и берут в залог недвижимость. Насколько я знаю, Сбербанк довольно активно действует в этой нише. Однако, вопрос в том, насколько это окупится? Ведь экономика может развиваться по-разному. Но все-таки, я думаю, что Чувин – не безответственный человек, бросающий на ветер какие-то заявления. Вряд ли он сделал такой прогноз с каким-то хитрым умыслом. Но с другой стороны слова людей, занимающих такие посты, могут быть опасны для общественного мнения, способные вызвать ненужные телодвижения. Но то, что сделало руководство Сбербанка – уволило ведущего специалиста, говорит лишь о глупости самого руководства".

Михаил Шевченко, генеральный директор "БФГ-недвижимость": "Я готов подписаться под каждым его словом. Более того, пару недель назад я выступал с аналогичным заявлением в прессе. По моим прогнозам недвижимость до конца года может упасть на 20-3-%. Однако, это всего лишь прогноз. Но в его заявлении я не вижу криминала. То, что Чувина уволили из Сбербанка – внутренние дела. Я даже допускаю, что его слова по поводу цен на ранке недвижимости стали лишь поводом для руководства. Но если бы я был руководителем, то из-за мнения, которое мой подчиненный вынес на общественность, не стал бы его увольнять".

Пресс-служба Сбербанка:

"Чувин А.С. не был уполномочен выступать c докладом на данной конференции от имени Сбербанка России. Данные, содержащиеся в докладе Чувина А.С., не соответствуют ни оперативным данным, ни статистике Сбербанка России. Докладчик не является специалистом в области макроэкономики. Таким образом, его оценки текущего состояния российского рынка недвижимости, а также прогнозы развития ситуации в будущем выражают исключительно его личную точку зрения и ни в какой степени не могут быть официальным мнением Сбербанка России. В настоящее время Чувин А.С. находится в отпуске с последующим увольнением вследствие организационно-штатных мероприятий. Понимая трудности, которые в настоящее время испытывают девелоперские компании, Сбербанк России отмечает появление положительных тенденций на российском рынке недвижимости и продолжает кредитование отрасли, руководствуясь ранее сформулированными принципами Кредитной политики.

Напомним, что вчера руководство Сбербанка уволило директора управления финансирования строительных проектов Алексея Чувина после того, как тот сообщил о возможном падении цен на рынке недвижимости.