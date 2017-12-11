В Киевводоканале рассказали о новых тарифах на водоснабжение и водоотвод

В Киеве с 29 ноября действуют новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу.

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Как сообщили в пресс-службе ЗАО «АК «Киевводоканал», новые тарифы введены согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 2 ноября 2017 года № 1344 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 года № 2868».

«Сейчас действует тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод 12,91 грн за 1 куб. м (без НДС) или 15,492 грн за 1 куб. м (с НДС). В частности: на услуги по централизованному водоснабжению - 6,9 грн за 1 куб. м (без НДС) или 8,28 грн за 1 куб. м (с НДС); на услуги по централизованному водоотводу - 6,01 грн за 1 куб. м (без НДС) или 7,212 грн за 1 куб. м (с НДС)», - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, тариф не включает расходы на поверку квартирных счетчиков учета.

«Из тарифа исключены расходы на поверку счетчиков, то есть он уменьшен», - сказано в сообщении.