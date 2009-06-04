Ющенко раскритиковал правительство за бездействие

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за бездействие в вопросе достройки жилья со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам достройки жилья с представителями Нацбанка, Минфина, Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), Минрегионстроя и Ощадбанка.

«Меня тревожит такая правительственная политика, и я нахожу в этом большое разочарование», - подчеркнул Президент. Он напомнил, что издал указ, цель которого объединить усилия Нацбанка, ГИУ и Украинской строительной ассоциации, чтобы достроить более 700 объектов, которые сейчас стоят.

Президент обратился с просьбой к присутствующим объяснить, что мешает направить на достройку жилья 1 млрд. грн. При том, что ГИУ под обеспечение облигаций гарантия выдана и Ощадбанк должен выкупить эти бумаги.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал Национальному банку и правительству принять меры для содействия достройке жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Согласно Указу «О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов», В.ЮЩЕНКО рекомендовал НБУ обеспечить выкуп у банков ценных бумаг Государственного ипотечного учреждения с целью направления полученных средств на предоставление кредитов для завершения строительства жилищных объектов со степенью строительной готовности более 70%.

19 мая т.г. заместитель начальника Управления разработки и реализации государственно-жилищных программ Министерства регионального развития и строительства Владимир ВЫСОЧИН сообщил, что у Нацбанка нет возможностей для выкупа облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на сумму 1 млрд. грн., которые должны быть направлены на финансирование достройки жилья со степенью готовности более 70%.

Напомним, что на достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и «Укрэксимбанка».

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, должен быть передан Ощадбанку и «Укрэксимбанку» для кредитования граждан на приобретение жилья.