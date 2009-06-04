«Ощадбанк» выкупит облигации ГИУ на 30 млн. грн.

«Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Анатолий ТКАЧУК после совещания у Президента по вопросам достройки жилья.

«Мы решили вопрос о том, чтобы на следующей неделе программа стартовала… Вполне возможно, что «Ощадбанк» сможет выкупить облигации в рамках 30 млн. грн., и в рамках этих 30 млн. мы сможем начать работу по достройке объектов», - сказал он.

А.ТКАЧУК добавил, что все участники совещания согласились с позицией Президента о постепенном выкупе облигаций ГИУ на сумму 1 млрд. грн. «Сегодня в присутствии главы Нацбанка было сказано, что государственные банки, которые получили солидные деньги от государства, должны не только иметь возможность, но и обязанность начать такую работу (по выкупу облигаций ГИУ – УНИАН). Я думаю, что поскольку это было сказано в присутствии Президента, результат будет», - отметил он.

По словам замминистра, со следующего вторника Минрегионстрой совместно с другими министерствами начнет работу по проведению конкурса и определению первых объектов для достройки.

А.ТКАЧУК считает, что начать следует с наименее дорогостоящих объектов. «В первую очередь, получат возможность достроить те, у кого наименьшая цена и у кого наименьшая сумма», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал Национальному банку и правительству принять меры для содействия достройке жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Согласно Указу «О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов», В.ЮЩЕНКО рекомендовал НБУ обеспечить выкуп у банков ценных бумаг Государственного ипотечного учреждения с целью направления полученных средств на предоставление кредитов для завершения строительства жилищных объектов со степенью строительной готовности более 70%.

На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, должен быть передан «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку» для кредитования граждан на приобретение жилья.

В Украине насчитывается 465 объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 70% на общую сумму 7,5 млрд. грн.