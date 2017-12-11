В "Киевэнерго" подсчитали долги Киева за тепло

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией "Киевэнерго" на 1 декабря составила 3,9 миллиарда гривень. Об этом во время пресс-брифинга в Киевской городской государственной администрации сообщил директор структурного обособленного подразделения "Киевская энергоснабжающая компания" ("Киевэнерго") Андрей Таляр.

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"По состоянию на 1 декабря долг киевлян за тепло и горячую воду составляет около 4 миллиардов гривень", - сказал он, добавив, что долги населения составляют 2,87 миллиарда гривень, а ЖЭКов и ОСМД – 740 миллионов гривень.

Также он отметил, что компания может рассмотреть разные варианты реструктуризации долгов потребителей, например, такой, как рассрочка "50/50", при которой половина суммы уплачивается в отопительный сезон, а половина – в межотопительный период. Таким вариантом могут воспользоваться лишь те потребители, которые не получают субсидий и являются непосредственными клиентами "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, долги столицы за отопление по состоянию на 1 сентября составляли 2,6 миллиарда гривень (население – 1,35 миллиарда гривень, ЖЭКи и ОСМД – 690 миллионов гривень).